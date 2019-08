De coalitiepartijen GroenLinks en CDA en oppositiepartij D66 eisen actie van de gemeente Eindhoven rond het oplopende tekort aan betaalbare woningen in de stad.

In 2018 kondigde de gemeente een bouwoffensief aan. Om het woningtekort in Eindhoven aan te pakken, moesten er vorig jaar dertienhonderd extra woningen bij komen, met een opmaat naar jaarlijks drieduizend extra woningen. Die aantallen worden echter niet gehaald.

"Er moet echt een tandje bij. We blijven achter bij onze doelen en ambities", zegt D66-raadslid Jorien Migchielsen.

Ook Rob Gordon (CDA) is bezorgd. "Het loopt nu vast. De bouwproductie moet daarom echt opgevoerd worden. Ook buiten het centrum zou er sneller bijgebouwd moeten worden. Vooral als het gaat om sociale huurwoningen en middeldure koop- en huurhuizen."

Wethouder: 'Eindhoven heeft infarct op woningmarkt'

Volgens verantwoordelijk wethouder Yasin Torunoglu kampt Eindhoven met een infarct op de woningmarkt. "Veel mensen willen in Eindhoven wonen en prijzen schieten de pan uit. Stijgende bouwkosten en een gebrek aan handjes in de sector maakt het allemaal niet makkelijker."

Torunoglu stelt dat er creatieve oplossingen moeten worden gezocht om de problemen op te lossen. "We moeten meer tijdelijke wooneenheden bouwen. Die kunnen snel, in een jaar tijd, worden gerealiseerd. Dat hebben we nu voor studenten gedaan, maar dat kan ook voor bijvoorbeeld gezinnen.

Hij denkt aan tijdelijke units op de Castiliëlaan, waar eerst het asielzoekerscentrum stond.

Wethouder gaat met minister in gesprek

Torunoglu gaat opnieuw lobbyen in Den Haag. "We gaan met de minister in gesprek om te kijken of we meer ruimte kunnen krijgen om de bouwproductie te versnellen. Ook vragen we om meer budget. Nu kost bouwen in de binnenstad veel extra geld, en dat hebben de gemeenten niet. Dus we willen een extra bijdrage vanuit het Rijk."

Verder wil de gemeente Eindhoven de mogelijkheden inventariseren voor het bouwen in de randgemeenten. "In Best zijn we aan het kijken voor de verhuur van extra kamers. En we denken dat we het tempo van grote bouwprojecten in Veldhoven en Nuenen-West kunnen opschroeven."