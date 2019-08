Door een ongeval met een touringcar en vier personenauto's bij Oirschot is de A58 tussen Tilburg en Eindhoven woensdag uren dicht geweest. De weg kon om 22.45 uur pas weer open. Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur.

In de touringcar uit België zaten zeventig kinderen tussen de zes en twaalf jaar oud en hun begeleiders. Niemand van hen raakte ernstig gewond. Een inzittende van een van de personenauto's zat bekneld, maar kon snel worden bevrijd.

Het gaat volgens de politie om een kettingbotsing waarbij de bus het achterste voertuig was. De kinderen en begeleiders in de touringcar liepen schaafwonden en kleine kneuzingen op. Zij konden met een andere bus naar hun eindbestemming worden gebracht. Niemand van hen hoefde naar het ziekenhuis.

In een van de personenauto's zat iemand bekneld. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en naar een ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is nog niks bekend. In de drie andere auto's zijn lichtgewonden gevallen. Zij konden ter plekke worden behandeld.

De politie heeft woensdagmiddag meerdere bekeuringen uitgedeeld aan mensen die vanaf de tegengestelde richting het ongeluk filmden.