Een auto die geparkeerd stond in de Eindhovense Begoniastraat is in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gevlogen. De auto kon niet meer worden gered.

De oorzaak van de autobrand is nog onbekend. De politie ging na het blussen van de brand in de omgeving op zoek naar een mogelijke brandstichter, maar de dader is niet gevonden.

De laatste tijd hebben er meer autobranden plaatsgevonden in Eindhoven. Volgens een snelle schatting van de brandweer ter plaatse zou dit de vijftiende autobrand zijn in een paar maanden tijd.