De gemeente Eindhoven maakte fouten bij het toekennen van huishoudelijke hulp aan ouderen, zieken en mensen met een beperking. Door nieuw beleid kreeg deze groep burgers minder hulp, oordeelde de bestuursrechter van de rechtbank Oost-Brabant dinsdag.

De gemeente stelde in 2018 nieuw beleid vast voor het toekennen van huishoudelijke hulp. Zo'n 160 burgers stapten naar de rechter omdat zij vonden dat ze met het nieuwe beleid te weinig uren hulp kregen. Ook waren ze ontevreden over het feit dat schoonmaaktaken, zoals het wassen van gordijnen en het poetsen van keukenkastjes, niet meer werden uitgevoerd door professionals.



De rechter deed dinsdag uitspraak in 4 van de 160 zaken en stelde de bezwaarmakers in het gelijk. De gemeente had een toekenning voor huishoudelijke hulp niet zomaar mogen veranderen op basis van het gewijzigde beleid. Dat kan volgens de rechtbank wel als de persoonlijke omstandigheden van de burger zijn veranderd, zoals bij een verslechtering van de gezondheid.

De rechtbank oordeelde dat drie burgers weer de huishoudelijke hulp moeten krijgen zoals zij die voorheen kregen. Eén zaak moet door de gemeente opnieuw worden beoordeeld.

Voor de zaken van de andere burgers wordt indien nodig een nieuwe zitting bij de rechtbank gepland.