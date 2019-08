Een fietser is dinsdag omstreeks 16.25 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Beemdstraat in de Eindhovense wijk Genderdal.

Het stoplicht op de kruising van de Beemdstraat en de Lodewijkstraat springt voor fietsers en auto's tegelijkertijd op groen.

De vrachtwagenchauffeur had de vrouw op de fiets voorrang moeten verlenen. Zij stond echter in de dode hoek van het voertuig, waardoor de chauffeur haar over het hoofd zag en haar aanreed. De fietser zat met haar been klem tussen het fietswiel en de vrachtwagen.

Toegesnelde agenten zetten tijdelijk een rijbaan af voor de hulpdiensten.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zij er nu aan toe is.