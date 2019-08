De Eindhovense binnenstad krijgt binnen vijf jaar nieuwe bestrating. De rode stenen gaan eruit en worden vervangen door grijze stenen. De stenen bevatten kiezels in verschillende kleuren.

De kiezels komen uit de Eindhovense grond. Samen met ontwerpbureau Atelier NL zijn er proefboringen gedaan. Daarna zijn de huidige kleuren, vormen en patronen gekozen.



De straten in de Eindhovense binnenstad zijn straks verdeeld in drie banen: een stoep, straat en opnieuw een stoep. De stoepen bestaan uit de nieuwe Eindhovense stenen. De straat is ook grijs, maar heeft een iets andere tint.

De stoepen en de straat zijn gelijkvloers en lopen dus zonder hoogteverschillen in elkaar over.

Herontwikkeling van de binnenstad

De nieuwe bestrating is slechts een onderdeel van de herontwikkeling van de binnenstad. Zo zijn er grote bouwprojecten gepland en komt er meer groen in de winkelstraten. Dat moet ervoor zorgen dat het tijdens hete zomers fijner is om in de binnenstad te verblijven.

De totale kosten voor de herinrichting bedragen ruim 18 miljoen euro. Het gaat dan niet alleen om de nieuwe bestrating en meer groen, maar ook om de vernieuwing van onder meer het riool. In september moet de gemeenteraad nog instemmen met de financiering voor de herinrichting.



De rode stenen worden vanaf volgend jaar vervangen. In 2025 moet de nieuwe bestrating klaar zijn.