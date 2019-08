Door een storing in het bagagesysteem op Eindhoven Airport zijn zaterdag opnieuw bagagestukken achtergebleven. De storing ontstond rond 11.00 uur en was rond 12.30 uur verholpen.

Dat bevestigt een woordvoerder van Eindhoven Airport in gesprek met NU.nl. De storing heeft niet tot vertragingen van vluchten geleid.

"Van vijf verschillende vluchten zijn in totaal elf bagagestukken achtergebleven. Deze worden zo snel mogelijk achter de passagiers nagezonden", aldus de woordvoerder. Wat de oorzaak van de storing is, is nog onbekend.

Op donderdag 8 augustus en dinsdag 13 augustus had de luchthaven ook last van storing in het bagagesysteem. Tientallen mensen hadden door de chaos hun vlucht gemist of liepen vertraging op.