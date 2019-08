In Eindhoven gaan valse brieven met het gemeentelogo waarin inwoners dringend worden opgeroepen onderhoud aan hun daken te laten plegen rond.

Het gaat om een brief uit naam van de Nederlandse Dakdekkers Bond. De gemeente Eindhoven roept bewoners via Facebook op niet op de brief te reageren en hem meteen weg te gooien.



"Dankzij een alerte inwoner zijn we tot de ontdekking gekomen dat er een brief in omloop is waarin de naam en het logo van gemeente Eindhoven misbruikt worden", aldus de gemeente.

"De maker van de brief heeft de huisstijl van de gemeente gebruikt om aandacht te trekken. De gemeente is echter niet bekend met dit initiatief en werkt er ook niet aan mee."

Het is nog onbekend wie de echte afzender van de brief is.