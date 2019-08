De dakloze zestigjarige vrouw die wekenlang met haar honden op een bankje zat op de Groenewoudseweg in Eindhoven, is woensdag vertrokken. Na een gesprek met artsen, is ze in een taxi gestapt en naar het ziekenhuis gebracht.

Woningcorporatie Sint Trudo zette de vrouw eerder uit haar huis omdat zij dat zou hebben vervuild. Sindsdien verbleef de vrouw op straat.

Hulp van instanties zou ze hebben geweigerd, evenals een verblijf bij de daklozenopvang. Ze was onder meer bang dat ze haar honden zou kwijtraken.

De vrouw kreeg intussen hulp van verschillende omwonenden van de Groenewoudseweg. Woensdagochtend was er een tent en een mobiel toilet voor haar geplaatst. Ook kreeg zij eten aangeboden.



De gemeente Eindhoven zegt de vrouw niet te kunnen dwingen tot het accepteren van hulp. Toch besloot de gemeente in te grijpen. "Omdat de situatie rondom het bankje aan de Groenewoudseweg voor de buurt en mevrouw zelf uit de hand liep, kon de gemeente niet anders dan vandaag de spullen opruimen en opslaan."



Het is onduidelijk wat er nu met de vrouw gaat gebeuren. De gemeente probeert in samenwerking met de betrokken instanties alsnog tot een passende oplossing te komen voor de dakloze vrouw.