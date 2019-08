De bestuurder van een kiepwagen is dinsdag gewond geraakt nadat de kiepwagen op een bouwplaats in de buurt van het Flight Forum in Eindhoven is omgevallen.

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. De wagen was zand aan het lossen en raakte mogelijk in disbalans. De bestuurder van het voertuig is door de wagen heen geslingerd en raakte gewond.

Vier brandweerwagens werden opgeroepen, waaronder een hoogwerker. Die wagens bleken uiteindelijk niet nodig. De bestuurder is door ambulancemedewerkers en brandweerlieden via het dakraam uit de wagen gehaald.

Het slachtoffer is met nek- en rugklachten naar het ziekenhuis gebracht.