Het bagagesysteem van Eindhoven Airport is dinsdagochtend getroffen door een storing. Tien vliegtuigen vertrokken deels zonder bagage. Rond 12.10 uur was de storing verholpen.

De drukte bij incheckbalies was groot omdat er handmatig moest worden ingecheckt. Dit zorgde voor lange rijen en een vertraging in de bagageverwerking.

Rond 11.30 uur was de storing gedeeltelijk opgelost. Desondanks gebeurde het inchecken van koffers nog steeds handmatig, verklaarde een woordvoerder van de luchthaven. "Na een storing is het zaak om het systeem niet direct volledig te gebruiken. Dan bestaat de kans op overbelasting."

De in Eindhoven achtergebleven koffers worden zo snel mogelijk nagezonden.

Vijftien mensen misten vlucht door storing

Vijftien mensen misten door de ongeregeldheden hun vlucht naar Skopje. "De tickets zullen worden omgeboekt", zegt de woordvoerder.

Meer vliegtuigen zijn vertrokken zonder alle passagiers. "Maar het is nog niet vastgesteld of dit het gevolg is van de storing."

In zijn elf vluchten later vertrokken dan gepland. De vertragingen liepen op tot maximaal twintig minuten.

De woordvoerder spreekt van een "vervelende situatie". "Niet alleen voor passagiers, maar ook voor medewerkers."

Het is niet bekend wat de storing in het systeem heeft veroorzaakt. Een week eerder kampte de luchthaven ook al met een storing in het bagagesysteem. Toen misten tientallen mensen hun vlucht.