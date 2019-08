Het hardloopevenement Meerhoven24 houdt op te bestaan. In het eerste weekend van september wordt het evenement voor de laatste keer georganiseerd, heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt.

Meerhoven24 is een hardloopevenement waarbij geld wordt opgehaald voor de Make A Wish Foundation. In een estafette van 24 uur halen verschillende teams geld op voor het goede doel. In de afgelopen tien jaar is het evenement een begrip geworden in Meerhoven.

Het bestuur krijgt het niet hardloopevenement echter niet meer gebolwerkt. "Het kost veel tijd en energie", vertelt Fred Gundlach, grondlegger van het evenement.

"Toen ik dat aangaf binnen het bestuur, bleken er nog meer mensen zo over te denken. Uiteindelijk wilden vier van de zes mensen liever stoppen." Het bestuur probeerde opvolgers te vinden, maar dat is niet gelukt.

Aan de laatste editie doet een recordaantal teams mee, 29 in totaal. De organisatie hoopt met deze laatste loop in alle edities samen een totaalbedrag van een half miljoen euro aan Make A Wish te hebben gedoneerd.