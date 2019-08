Aan de Bellefroidlaan in de Eindhovense wijk Strijp wordt begin 2020 een nieuwe opvanglocatie voor vijftien daklozen geopend.

De daklozenopvang genaamd Opstart040 is bedoeld voor daklozen die volgens de opvang "een goede kans hebben om hun leven snel op de rit te krijgen".

Volgens Thijs Eradus van Springplank040, een bedrijf dat daklozen in Eindhoven aan werk helpt, wordt de groep daklozen in de stad steeds diverser.

"Het zijn mensen die meer kansen hebben om er met wat begeleiding weer bovenop te komen. Vaak hebben deze daklozen schulden, en zwerven ze rond, van logeeradres naar logeeradres. Voor deze doelgroep is deze nieuwe voorziening bedoeld", aldus Eradus.

'Een soort bed-bad-broodvoorziening'

Op de eerste etage van het opvanghuis in stadsdeel Strijp zijn de slaapkamers en beneden worden activiteiten georganiseerd. Eradus: "Het is een soort bed-bad-broodvoorziening. We bieden bijvoorbeeld workshops aan, of we laten ze zelf boodschappen doen. Het is gericht om ze weer in een ritme te krijgen, en langzaam klaar te stomen voor een gewoon leven."

De daklozen die een vaste slaapplek krijgen aan de Bellefroidlaan, volgen ook een werk-leertraject bij een bedrijf.