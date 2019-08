De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een verdachte gearresteerd van een steekpartij op de Smalle Haven in Eindhoven.

Het slachtoffer werd omstreeks 3.00 uur met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis vervoerd. Deze waren vermoedelijk toegediend met een mes.

Het is niet bekend of de persoon in levensgevaar is. Ook de aanleiding voor het incident is vooralsnog onduidelijk.

De politie doet onderzoek naar de toedracht.