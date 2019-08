Supportersvereniging PSV wil tegen ADO, door middel van een luid applaus voor de supporters vanaf de twintigste minuut, duidelijk maken dat zij het oneens zijn met wedstrijden die beginnen om acht uur op zondag.

Door een minuut te klappen, wil de vereniging een signaal afgeven aan zowel de clubs als de KNVB dat het afgelopen moet zijn met "belachelijke" aanvangstijden. Zij zijn namelijk van mening dat de fans door het late tijdstip worden benadeeld.



In juni had de KNVB al kritiek gekregen van Supportersvereniging PSV en Supporterscollectief Nederland. Hierdoor leek het idee in eerste instantie op de lange baan te zijn geschoven, maar bij aanvang van de competitie vinden in de eerste drie speelrondes al drie duels plaats op zondagavond.



Twee van deze drie wedstrijden worden gespeeld door PSV, zodat zij op deze manier drie uur extra rust krijgen na afloop van een Europa League wedstrijd doordeweeks. In de ogen van Supportersvereniging PSV is dit "onzin", omdat de rust wegvalt in de voorbereiding naar de volgende wedstrijd.