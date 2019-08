Op de Beukenlaan in Strijp-S is op vrijdagochtend een auto over de kop geslagen.

De bestuurder vloog uit de bocht en ging hierdoor meerdere keren over de kop met zijn auto. De man raakte lichtgewond en is aangehouden door de politie. De reden voor de aanhouding is nog onbekend. De politie heeft verschillende drugstesten afgenomen.



De Beukenlaan is afgesloten omdat er olie en brokstukken op de weg liggen. De opruimwerkzaamheden zullen nog even tijd in beslag nemen.