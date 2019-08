De 41-jarige man uit Eindhoven, die wordt verdacht van het vermoorden van zijn moeder, weet zich volgens zijn advocaat weinig te herinneren van de gebeurtenis.

Dat zegt de advocaat tijdens een eerste zitting over de fatale steekpartij in de rechtbank in Den Bosch.

Het lichaam van de vrouw uit Maarheeze was in april dit jaar in de woning van haar zoon aangetroffen. Het 71-jarige slachtoffer was met een mes gestoken. Kort daarna meldde haar zoon zich op het politiebureau in Eindhoven. Hij werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn moeder.

Naar alle waarschijnlijkheid zal hij naar het Pieter Baan Centrum in Almere gaan. Daar zal onderzoek gedaan worden naar zijn persoonlijkheid en geestelijke toestand. Het onderzoek dat tot nu toe gedaan is, heeft volgens officier van justitie onvoldoende opgeleverd.

Verdachte werkt volgens advocaat mee met onderzoeken

Volgens zijn advocaat werkt de verdachte goed mee met de onderzoeken. De raadsman liet weten dat de Eindhovenaar ongeveer twee jaar geleden een herseninfarct heeft gehad. Het is mogelijk dat zijn geheugenverlies daarmee te maken heeft.

"Mijn cliënt is niet verslaafd en hij heeft een blanco strafblad", zo benadrukte de advocaat.

Op de volgende zitting op 28 oktober zullen naar verwachting alle onderzoeken klaar zijn.