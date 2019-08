De rechtbank Oost-Brabant heeft een 25-jarige vrachtwagenchauffeur uit Meijel maandag veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag in Eindhoven. Hij botste op de achterste auto van een file, waardoor een automobilist om het leven kwam.

De latere dader reed in oktober 2018 met zijn vrachtwagen over de snelweg in Eindhoven. Hoewel daar op dat moment een snelheid van 70 kilometer per uur was toegestaan, reed de chauffeur 90 kilometer per uur. Hij merkte de naderende file daardoor te laat op en kon niet op tijd meer remmen.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar vergelijkbare zaken, waarbij de maximale taakstraf 240 uur is. De automobilist wordt aangerekend dat hij beroepschauffeur is. Hierdoor had hij volgens de rechter voorzichtiger moeten rijden.

Naast de taakstraf, krijgt de man een rijontzegging van twaalf maanden, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Een deel van de straf is voorwaardelijk, omdat de man volgens de rechtbank "zeer schuldbewust" is en zich heeft opengesteld voor contact met de nabestaanden.