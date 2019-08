Een nieuw deel van de Vestdijk in Eindhoven wordt vanaf maandag afgesloten. Het gaat om het stuk straat vanaf het kruispunt Ten Hagestraat-Kanaalstraat tot aan de Dommel.

De binnenstad is door de nieuwe fase tot eind 2019 niet meer toegankelijk via het zuiden van de Vestdijk.

Een nieuwe fase van werkzaamheden aan de groene stadsboulevard is daarmee begonnen. De Kanaalstraat is wel weer open, want de werkzaamheden daaraan zijn afgerond. Verkeer kan dus via de Kanaaldijk-Zuid en de Kanaalstraat de binnenstad per auto bereiken.



De parkeergarage bij winkelcentrum Heuvel is nog altijd bereikbaar en de noordkant van de Vestdijk blijft ook open.