Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag in brand gevlogen aan de Cavallilaan.

De politie doet onderzoek en vraagt via Burgernet om tips. De oorzaak van de brand is nog onbekend.



Het is de tweede keer deze week dat er een auto in brand vliegt op de Cavallilaan in Eindhoven. Op maandagavond 29 juli begon de autobrand bij één van de achterwielen van de auto. De politie hield er toen rekening mee dat de brand was aangestoken.