Een tuinhuisje in de Collse Tuin in Tongelre is in de nacht van dinsdag op woensdag volledig afgebrand. "Het moet in ieder geval van buitenaf zijn aangestoken. Er zijn geen sporen van braak gevonden", vertelt Louis van der Heijden, voorzitter van de tuin.

Het is de tweede keer in twee jaar tijd dat er een brand ontstaat op exact dezelfde plek. Kort geleden werden ook autobanden lek geprikt voor de ingang.

"Het is triest om dit te zien. Ik heb de eigenaresse al gesproken en die is ontdaan."

De resten van het schuurtje staan aan de rand van de Collse Tuin, tegen het hek aan. Daaraan grenst een veld waar honden vaak worden uitgelaten.

'Vermoedelijk brandstichting'

De schade aan het tuinhuisje moet nog worden opgeruimd. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd.

De politie liet donderdag al weten dat de brand vermoedelijk is aangestoken.