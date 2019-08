Een 54-jarige man uit Eindhoven heeft een taakstraf van zestig uur, waarvan dertig voorwaardelijk, gekregen voor het mishandelen en verdrinken van een stinkdier.

Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. In juli 2017 sloeg de man een stinkdier dat in zijn achtertuin liep met een stok en een schop. Daarna is het dier verdronken in een emmer.

De brandweer kreeg op 2 juli 2017 een melding over stankoverlast in een straat in Tongelre. Toen er werd aangebeld bij de betreffende man, verklaarde hij een stinkdier te hebben gedood. Het dier zou een bedreiging vormen voor de vogels en knaagdieren in de tuin van de Eindhovenaar.

Volgens de wet is het verboden om een dier "zonder redelijk doel of zonder noodzaak pijn te doen". Het hof oordeelt dat er geen acuut gevaar was voor de dieren in de tuin van de verdachte en dat het stinkdier ook op een andere manier uit zijn tuin verwijderd had kunnen worden. Daarom acht het hof een taakstraf passend.

Stinkdieren komen niet voor in Nederland. Hoe het dier in de tuin van de man terecht is gekomen, is niet bekend.