De Sint Anna Zorggroep heeft Luc van den Akker als tijdelijke topman aangetrokken. Hij volgt voorlopig Ingrid Wolf op.

Luc van den Akker is 19 jaar actief geweest als vaatchirurg. Daarnaast heeft hij vijftien jaar bestuurlijke functies bekleed. Hij was onder andere lid en voorzitter van de coöperatieve vereniging van vrijgevestigd medisch specialisten.

Ook was hij lid en voorzitter van de medische staf van Orbis Medisch Centrum in Limburg. Op dit moment is Luc van den Akker tijdelijk lid van de raad van bestuur van Ziekenhuisgroep Twente.



Van den Akker is benoemd voor een periode van zes maanden. De Raad van Toezicht van de zorggroep gaat nu op zoek naar een definitieve opvolger van Wolf.

Wolf maakte haar vertrek eind juni bekend. Zij wordt per 1 oktober 2019 bestuursvoorzitter van het Haaglanden Medisch Centrum. De topvrouw was sinds 2013 lid van de raad van bestuur en de afgelopen drie jaar voorzitter van de raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep. Van 2008 tot en met 2013 was ze er werkzaam als vaatchirurg.