Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven wordt steeds vaker geconfronteerd met gebruikers van lachgas die medische klachten krijgen.

Dit bevestigt een woordvoerder van het ziekenhuis aan NU.nl na berichtgeving in het Eindhovens Dagblad (ED). Het gaat onder andere om klachten als duizeligheid, kortademigheid en hartkloppingen. De woordvoerder benadrukt dat het gaat om mensen die langdurig lachgas gebruiken.

Vijf jaar geleden was het amper een onderwerp, tegenwoordig houden artsen van het Catharina Ziekenhuis zich er regelmatig mee bezig. Op de spoedeisende hulp komt elke maand wel een ernstig geval binnen en de artsen krijgen elke week wel een paar telefoontjes met vragen, van huisartsen, gebruikers of familieleden.



Het Máxima Medisch Centrum zegt dat ze daar nauwelijks 'lachgas-patiënten' binnenkrijgen, bij het Sint Annaziekenhuis in Geldrop heeft zich nog niemand aangediend.

"We zijn het enige ziekenhuis in Eindhoven met een spoedeisende hulp, dus mogelijk dat de patiënten daarom hierheen komen," aldus de woordvoerder.

Stijging in lijn met landelijke meldingen klachten lachgas

Dat het aantal klachten bij het Catharina Ziekenhuis stijgt, is in lijn met de resultaten van een onderzoek dat het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) uitvoerde.

Hieruit blijkt dat er landelijk sprake is van een stijging in het aantal behandelingen van mensen die gezondheidsklachten krijgen na recreatief lachgasgebruik. In 2015 kwamen er dertien meldingen binnen van personen van dertien jaar en ouder, in 2017 waren dat er al 48.

En die stijging blijft doorzetten. In de eerste helft van 2019 zijn al zo'n 67 gevallen gemeld.