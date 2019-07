De gemeente Eindhoven gaat geen service meer verlenen aan bezoekers die gezichtsbedekkende kleding dragen en weigeren hun gezicht te laten zien.

De gemeente laat weten dat bezoekers voortaan met gezichtsbedekkende kleding door medewerkers zullen worden aangesproken en worden gevraagd om hun gezicht kenbaar te maken.

"Als de bezoeker niet meewerkt, dan verlenen we geen diensten en verzoeken we de bezoeker het pand te verlaten."



Vanaf donderdag 1 augustus 2019 gaat de nieuwe wet 'Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding' in. Deze wet verbiedt het om een boerka, een bivakmuts een integraalhelm of andere kleding die het gezicht bedekt te dragen in openbare gebouwen. Ook in het openbaar vervoer is een boerka voortaan verboden.