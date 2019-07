Hartpatiënten kunnen voortaan thuis al een kijkje nemen in 'de Hartlounge' en de behandelkamers van het Hart- en Vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis. Ze kunnen op een website via een 360-graden streetview over de afdeling lopen.

Dat kan via een computer, telefoon of tablet. Op sommige plekken kunnen gebruikers klikken op bijvoorbeeld een uitlegvideo.



Uit onderzoek blijkt dat het rust geeft aan patiënten als ze vast rond kunnen kijken op de plek waar ze later behandeld worden. Ze zien onder meer de plek waar ze zich aanmelden, hoe een opnamegesprek verloopt en hoe de behandelkamer eruit ziet.

Per jaar bezoeken bijna 5.000 patiënten in het Catharina Ziekenhuis de hartlounge om een behandeling te ondergaan. "Veel hartpatiënten worden vanuit een ander ziekenhuis naar ons doorverwezen. Die kennen ons ziekenhuis niet en weten niet waar ze terecht komen", stelt cardioloog Pim Tonino. "Die onzekerheid nemen we weg met deze virtuele tour."



Het project is gedaan in samenwerking met studenten van Fontys Hogeschool Mens&Gezondheid. Zij hebben onder meer onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van de patiënten en hun begeleiders. Het is de vierde afdeling van het Catharina Ziekenhuis die op deze innovatieve manier in beeld is gebracht.