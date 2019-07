De gemeente Nuenen heeft afgelopen weekend maatregelen genomen om de vissen in de vijver in het Park te redden.

De pomp met grondwater is stilgezet en de fonteinen zijn extra hard aangezet om zoveel mogelijk zuurstof in het water te krijgen, meldt het Eindhovens Dagblad.



Door zuurstoftekort zijn enkele tientallen vissen gestorven. Bewoners trokken bij de gemeente aan de bel, maar die wachtte lang met maatregelen.



Inmiddels is het zuurstofgehalte in het water gestegen, maar ongeveer zeventig vissen hebben het niet gered. Dit weekend hebben bewoners ze met schepnetten uit het water gehaald.

De vijver in het Park in Nuenen is overbevolkt nadat er illegaal karpers in werden gedumpt. Bovendien is er minder zuurstof beschikbaar door de hevige regenval.