Het vliegverkeer op Eindhoven Airport is vrijdagavond helemaal stil komen te liggen vanwege onweersbuien. Rond 20.00 uur communiceerde het vliegveld dat het de afhandeling is opgestart en dat het vliegverkeer weer in beweging komt.

Vanwege het hevige onweer kon het platform van Eindhoven Airport niet gebruikt worden.

Meerdere passagiers lieten via Twitter weten weinig informatie te krijgen over hun vlucht. Ook zaten passagiers vast in vliegtuigen, waarin niet altijd airconditioning aanwezig was.

Omroep Brabant meldt dat er wel een vliegtuig geland is, maar dat de passagiers er niet uit kunnen tot de afhandelaars dit aangeven.

Hoeveel vluchten er precies vertraging oplopen, is niet bekend.