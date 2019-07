Een auto is vrijdag tegen de gevel van hotel de Brabantse Boerin in Geldrop aangereden.

Het voertuig was betrokken bij een ongeval op de weg en kwam tegen de uitbouw van het hotel tot stilstand. Onderweg raakte de auto een fiets en een hekwerk.



Maandag brak er ook al een brand uit in de bar van de horecagelegenheid. Toen werden tien hotelgasten geëvacueerd. Het restaurant zou minimaal 1 maand dicht moeten om opnieuw opgebouwd te worden.



Vrijdag is de auto door een berger afgevoerd. De fiets wordt door de eigenaar opgehaald worden. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk.