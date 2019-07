Waterschap de Dommel heeft blauwalg aangetroffen in vijvers in Meerhoven en de Oude Gracht in Eindhoven.

Die bacteriën in het water kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Blauwalg kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken.



Het organisme ontstaat voornamelijk bij hogere temperaturen. Het komt voor in stilstaand water, bijvoorbeeld in grotere vijvers in woonwijken en in zwemplassen.



Op de website van het waterschap staat een actueel overzicht van locaties met blauwalg.