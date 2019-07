Een 45-jarige man uit Helmond is door de rechtbank schuldig bevonden aan zwaar lichamelijk letsel van een zesjarig meisje dat door zijn toedoen per ongeluk GHB binnenkreeg. De man is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. Ook moet hij de ouders van het slachtoffer 2.700 euro schadevergoeding betalen.

De man was in juni 2018 aan het klussen in zijn huis in Eindhoven, terwijl zijn dochter en een vriendinnetje er aan het spelen waren. De man schonk ranja in voor hemzelf, zijn dochter en het vriendinnetje. In zijn eigen glas deed de man ook "een scheut vloeistof".

Toen de man naar de schuur ging om iets te halen, dronk het vriendinnetje van zijn dochter per ongeluk uit zijn glas. Zij werd gelijk ziek en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ze had onder meer ademhalingsstoornissen en moest braken. Uiteindelijk raakte ze in coma.

Na onderzoek bleek dat het meisje GHB had binnengekregen. De man verklaarde dat hij niet wist wat hij precies in zijn glas had gedaan. Hij zei dat hij de vloeistof kreeg van iemand in de sportschool en het gebruikte als vetverbrander.

Man heeft aanmerkelijk onvoorzichtig gehandeld

Volgens de rechtbank heeft de man "aanmerkelijk onvoorzichtig" gehandeld. Het is dan ook aan hem te wijten dat een vriendinnetje van zijn dochter, waar hij voor had moeten zorgen, zwaar lichamelijk letsel opliep, aldus de rechtbank.

De man wordt ook aangerekend dat hij niet meteen heeft gezegd dat het meisje misschien de verkeerde ranja had gedronken. Dat bleek pas een maand later na bloed- en urineonderzoeken. In het bepalen van de straf is rekening gehouden met het feit dat de man het meisje gelijk naar het ziekenhuis heeft gebracht. Ook toont de man berouw en voelt hij zich schuldig tegenover het meisje en haar familie.