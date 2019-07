Bij dierenasiel De Doornakker in Tongelre zijn dit jaar 380 kittens achtergelaten. Dit zijn er zo'n honderd meer dan dat er in 2017 en 2018 werden opgevangen rond deze tijd van het jaar.

In de zomer van 2016 was het aantal nog hetzelfde. Volgens een woordvoerder van de Dierenbescherming zijn er verschillende oorzaken voor de toename van het aantal katten dat wordt opgevangen.

Enerzijds zijn nog steeds veel katten in Nederland niet gecastreerd of gesteriliseerd. Als zij naar buiten gaan en een maatje treffen, dan zijn kittens zo gemaakt.



Daarnaast heeft de zachte winter ervoor gezorgd dat katten eerder krols worden. Zwerfkatten kunnen daardoor meerdere nestjes maken in een relatief korte tijdspanne.

"Als een baasje zijn of haar huisdier naar het asiel brengt, moet er betaald worden. Dit is ongeveer 70 euro voor een kat en 90 voor een hond. Dat gebeurt echter zelden", meldt een woordvoerder van het dierenasiel. "Veel mensen willen dat geld niet betalen of schamen zich omdat ze hun huisdier achterlaten."