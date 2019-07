De woonwagens, caravans en vrachtwagens van de kermisexploitanten van Park Hilaria staan dit jaar weer in in Eindhoven. Voorgaande jaren stonden zij nog op een oud busterrein in Helmond.

Dat terrein is verkocht door de gemeente en dus begon er een zoektocht naar een nieuwe verblijfplaats. Mariola Scheepstra, van de organisatie van de kermis, streefde ernaar een locatie te vinden die zo dicht mogelijk bij het kermisterrein lag. De keuze is gevallen op sportpark Eindhoven Noord in Woensel.

Het parkeerterrein waar de kermisexploitanten hun verblijven opslaan, ligt tussen sportvelden, een woonwijk en een school in. Het schoolplein wordt ook gebruikt als verblijfplaats. De tennisclub en de hockeyclub gebruiken even samen één parkeerplaats.



De "omwonenden" zijn geïnformeerd via een brief dat het 'kermisdorp' bij hen in de buurt wordt opgebouwd. De dichtst bijzijnde huizen staan echter op ongeveer honderd meter van het parkeerterrein vandaan. Vanaf vrijdag worden de voorzieningen op het terrein aangelegd. Maandag arriveren de eerste kermisexploitanten.