Cultureel centrum De Bank in Eindhoven sluit na elf maanden op 31 augustus de deuren.

De Bank was altijd al bedoeld als een tijdelijke culturele locatie. In deze locatie zijn onder meer negentig producties gedraaid, hebben acht debatten plaatsgevonden en zijn tien exposities georganiseerd.



Op de allerlaatste dag pakt de organisatie nog één keer groot uit met een "best of feest". Het is nog onduidelijk wat er precies wordt georganiseerd, maar onderwerpen als kunst, licht en fotografie komen aan bod.



De Bank laat via Facebook weten vooral trots te zijn het die maanden te hebben gered zonder subsidie. De organisatie is alle mensen dankbaar die dit hebben mogelijk gemaakt door het kopen van kaartjes en drinken.