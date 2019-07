Een 37-jarige man uit Geldrop is vrijdagmiddag door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor poging tot doodslag. Hij had met een hakbijl geslagen tegen het hoofd van een man.

De man zocht in december 2018 de confrontatie met een man die bij een sportschool stond in Geldrop. Hij sloeg hem vervolgens meerdere keren met een hakbijl tegen en richting zijn hoofd. Het slachtoffer probeerde deze slagen af te wenden en brak daarbij een arm. Ook liep hij hoofdletsel op.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf rekening gehouden met de ernst van het delict, waarbij het slachtoffer "van geluk mag spreken" dat hij niet dodelijk is verwond. "De verdachte toonde met zijn daad een ernstig gebrek aan respect voor het menselijk leven", aldus de rechter.

Daarnaast is in het vonnis meegewogen dat het incident zich voordeed op de openbare weg en dat anderen hierdoor getuige waren van het geweld.

De 37-jarige man moet zich verplicht laten behandelen door forensische zorg. Ook moet hij na zijn celstraf begeleid gaan wonen en mag hij geen alcohol drinken.

Rechter veroordeelt ook vijftienjarige zoon van dader

De vijftienjarige stiefzoon van de 37-jarige man stond ook terecht in deze zaak. Hij bedreigde het slachtoffer tijdens de confrontatie met een mes en sloeg en schopte hem. Later deed de stiefzoon bij de politie een valse aangifte, waarin hij beweerde in zijn pink te zijn gesneden door het slachtoffer.

Hij krijgt een geheel voorwaardelijke werkstraf van zestig uur voor zijn aandeel in de confrontatie. Hij pleegde het delict onder invloed van zijn stiefvader en zijn aandeel in het geheel was volgens de rechter "aanzienlijk kleiner".