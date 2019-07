De sinterklaasintocht in Eindhoven wordt dit jaar een klein beetje aangepast, na de rellen afgelopen editie, wel blijft Zwarte Piet donkerbruin.

Dit is de lijn die de organisatie van de intocht heeft uitgezet, nu de dialoog tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet erop zit. De gemeente had die dialoog geïnitieerd, na de uit de hand gelopen intocht vorig jaar.



Volgens organisator Leontine van Kollenburg verandert de intocht in Eindhoven al jaren. "We proberen een open feest te organiseren waar iedereen zich welkom voelt. Dat zal lastig blijven. Maar de pieten zien er door de jaren al diverser en ook anders uit. En daar gaan we mee verder."

Meer variatie in haarkleur en haardracht

Zo komt er bijvoorbeeld meer variatie in de haarkleur en haardracht van de pieten. De grote oorbellen waren al niet meer te zien en dit keer wordt ook de lippenstift minder opvallend. Verder zijn veel pieten omgedoopt tot een 'typetje', zoals Mega Mindy piet.



Anders is dit jaar ook dat de organisatie iets wil aanpassen aan de muziek rond de Eindhovense intocht. Kollenburg: "We willen ook andere nummers laten horen dan alleen de klassieke Sinterklaas-liedjes. Denk bijvoorbeeld aan een lied dat over respect gaat, met de gebeurtenissen van vorig jaar in ons achterhoofd."