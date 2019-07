Driehonderd studentenwoningen op braakliggend terrein bij Berenkuil

Er komen driehonderd tijdelijke woningen voor internationale studenten op het braakliggend stuk grond bij het Eindhovense verkeersplein Berenkuil, zijn de gemeente, corporatie Woonbedrijf en onderwijsinstellingen woensdag overeengekomen.

De woningen komen er vijftien jaar te staan, en zijn relatief snel op en af te bouwen. De eerste units staan er in oktober.

De bouw is onderdeel van een actieplan om meer studenten te kunnen huisvesten. Eindhoven groeit, en is ook steeds populairder bij studenten. Wethouder Yasin Torunoglu: "De nood is daarom hoog. En met deze hoeveelheid woningen halen we de druk er wat vanaf. Het geeft ruimte om ook op andere plekken bij te bouwen, zoals de TU-campus, en andere maatregelen in gang te zetten".



De woningen zijn specifiek bedoeld voor internationale studenten. En dat is volgens algemeen directeur Ingrid de Boer van Woonbedrijf een bewuste keuze. "Voor deze groep is er nu weer even lucht. Ze doen dan ook geen beroep meer op de reguliere woningmarkt. Nu kunnen we verder met maatregelen voor meer woningen voor Nederlandse studenten in de stad."

Het gaat om zelfstandige studentenunits van 18 vierkante meter, met eigen keuken en sanitair. De huurprijs bedraagt 400 euro per maand. De Boer: "Fietsenstallingen en wasruimtes zijn wel gemeenschappelijk. Ook hebben we gedacht aan de duurzaamheid. Er liggen zonnepanelen op de daken en woningen zijn herbruikbaar als je ze hebt afgebroken."