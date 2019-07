De politie heeft zaterdagochtend een man uit de Dommel gehaald in Eindhoven ter hoogte van de Oude Stadsgracht.

De politie kreeg rond 8.15 uur een melding binnen dat er een man in de Dommel lag bij de Onderdoor. Twee politieauto's en een ambulance gingen op de oproep af.

De man lag tegen de kant, in het water. Hij werd door de hulpdiensten uit het water gehaald en verzorgd in een ambulance.



De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe hij het in water terecht is gekomen.