In het centrum van Eindhoven zijn restanten van een oude kasteelmuur gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de toegangspoort van het zogenoemde stadskasteel.

Het is zo'n dertig jaar geleden dat de laatste opgravingen van het Eindhovens kasteel zijn gedaan. Het kasteel is in de veertiende eeuw gebouwd en werd vernield tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

"We gaan ervan uit dat dit de resten zijn van de toegangspoort naar het kasteel. Dat onderzoeken we nu", vertelt archeoloog Ria Berkvens."Deze opgraving geeft ons weer meer inzicht in de identiteit van Eindhoven. Het vertelt een verhaal over de geschiedenis van deze Middeleeuwse stad."

De werkzaamheden worden door het team van Berkvens uitgevoerd op de Ten Hagestraat. De opgegraven kasteelmuur is te zien ter hoogte van restaurant 't Zusje. De graafwerkzaamheden gebeuren zorgvuldig, want rond en over de muur ligt een snelweg aan leidingen.

Maandag vindt er verder onderzoek plaats. Daarna worden de gegevens verzameld en verder onderzocht.

De tekening van het kasteel moet in ieder geval worden aangepast. De toegangspoort laat een ander beeld zien dan de toegangspoort die in de oude tekeningen staat.