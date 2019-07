Het personeel van het Catharina Ziekenhuis voert woensdag actie voor een beter cao. De medewerkers draaien een zondagsdienst.

Een zondagsdienst houdt in dat de operatiekamers en de afdelingen voor de intensive- en medium care, endoscopie en psychiatrie zijn gesloten voor niet-spoedeisende gevallen. Medewerkers protesteren woensdag voor de hoofdingang van het Eindhovense ziekenhuis.

De cao-onderhandelingen voor 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland zijn vastgelopen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft in juni een eindbod gedaan, maar de vakbonden zijn daar niet op ingegaan.

Daarom wordt er nu actie gevoerd via een landelijke estafette-actie, waarbij het Catharina het derde ziekenhuis in de rij is.

Vakbonden eisen meer loon

De vakbonden eisen 5 procent meer loon, een ruimere onregelmatigheidstoeslag en afspraken over arbeids- en rusttijden, instroom van nieuw personeel en behoud van medewerkers.

De ziekenhuizen bieden een loonsverhoging van 3,25 procent dit jaar, 2 procent in 2020 en 2,5 in 2021, plus dit jaar een éénmalige uitkering van 500 euro. Ook willen de werkgevers de toeslag voor onregelmatige diensten verhogen met tien procent.

De estafette-actie gaat verder in september als er dan nog geen cao-akkoord ligt.