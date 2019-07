Een auto op de Daslaan in Waalre is woensdagochtend vroeg uitgebrand.

De brandweer kreeg rond 4:15 uur een melding vaan een auto die in brand stond. Het vuur was snel onder controle, maar de witte Audi A3 is verloren gegaan.

Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan, de politie doet onderzoek. Via burgernet is een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden.