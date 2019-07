De aangekondigde matiging van het aantal vliegbewegingen op Eindhoven Airport is ingezet, zegt de luchthaven. De luchthaven heeft de cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar bekendgemaakt.

Daaruit blijkt dat het aantal vliegbewegingen met 7 procent is gestegen, tot bijna 20.000. Ook het aantal passagiers is toegenomen, met 9 procent naar 3,18 miljoen passagiers in de eerste helft van het jaar.



Het aantal vliegbewegingen is daarmee gegroeid. Een gematigde groei, volgens directeur Roel Hellemons. "Eindhoven Airport heeft eerder aangekondigd om in 2019 en 2020 de groei te matigen en niet de maximaal toegestane capaciteit te benutten."



Naar verwachting komt het totaal aantal vliegbewegingen dit jaar uit op 41.200 en worden er in totaal 6,7 miljoen passagiers vervoerd.