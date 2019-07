De batterij van de drie Nederlandse zonneraceteams is op zondag 7 juli per boot opgestuurd naar Australië voor de race in oktober.

Het Eindhoven Solar Team en het Vattenfall Solar Team hopen hiermee de tegenslag van twee jaar geleden te voorkomen. Toen was de batterij per vliegtuig vervoerd, maar door de veiligheidsregels rondom het vervoeren van batterijen waren de accu's gestrand in Singapore.

Hierdoor was de deelname van deze twee Nederlandse teams aan de race van 2017 lange tijd onzeker.

De teams verwachten dat de accu op 25 augustus zal aankomen in Australië waar op 13 oktober de Bridgestone World Solar Challenge begint.

'We hebben onze batterij nodig'

"Om onze wereldtitel dit jaar te verdedigen hebben we onze batterij nodig. Daarom hebben we ervoor gekozen om deze al vroeg te produceren zodat hij zo snel mogelijk op transport kan gaan", zegt Bruno Martens, technisch manager van het Vattenfall Solar Team.



De teams rijden ruim drieduizend kilometer door het binnenland van Australië, volledig op zonnekracht. Het team uit Eindhoven heeft in de gezinsauto klasse drie keer gewonnen.