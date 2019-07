Een brand in een ondergrondse container is in de nacht van vrijdag op zaterdag overgeslagen naar Parkpaviljoen Philips de Jong. Het pand is hierbij fors beschadigd geraakt.

Rond 00.55 uur hebben enkele omwonenden een harde knal gehoord en zagen vlammen aan de achterkant van het gebouw. De brand greep snel om zich heen en zorgde op veel plekken voor flinke schade.

De politie heeft onderzoek gedaan bij de brand en vond een grote hoeveelheid vuurwerkresten. Deze vonden ze ook bij de container.

Een schade-expert is onderweg en een calamiteitendienst is ter plaatsen. De kans is aanwezig dat het paviljoen lange tijd gesloten moet blijven.