Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vrijdag een gevangenisstraf van zestien maanden en tbs met voorwaarden opgelegd aan de 49-jarige Jack S. uit Eindhoven voor ontucht, het bezit van kinderporno en de belaging en bedreiging van jonge meisjes en zijn ex-vriendin.

In april 2016 nam S. de socialmedia-profielen van de dertienjarige dochter van zijn ex-vriendin over en plaatste daar porno op. De 49-jarige Eindhovenaar was boos op de moeder van het meisje omdat zij de relatie met hem had verbroken.

Hij plaatste ook foto's van het meisje op sekswebsites en deed het voorkomen alsof zij zich aanbood voor seksuele handelingen. Daarnaast bedreigde hij zijn ex-vriendin met een foto van het meisje met een schotwond in haar hoofd.

S. viel ook een ander meisje lastig. Daarmee kwam de verdachte in het nieuws toen hij in Eindhoven in elkaar werd geslagen door Mario H. Die was op hem afgegaan omdat S. contact had gezocht met zijn minderjarige dochter.

S. ging opnieuw in de fout

In het verleden zat S. al veertien jaar lang een tbs-behandeling uit. Na de beëindiging daarvan ging hij opnieuw in de fout.

Om 2017 werd hij door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot veertien maanden cel en tbs met dwangverpleging. In tegenstelling tot de rechtbank acht het hof ontucht met het dertienjarige meisje echter bewezen, waardoor de straf anders uitvalt.

S. moet zich verplicht laten opnemen en behandelen in een kliniek. Ook moet hij de slachtoffers een schadevergoeding van 2.600 euro betalen.