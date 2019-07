Designer Jalila Essaïdi is gepresenteerd als een van de ambassadeurs voor de Dutch Design Week in Eindhoven. Ze zorgt tijdens de week voor extra aandacht voor het evenement, door deel te nemen aan bijeenkomsten en actief de publiciteit op te zoeken.

Ook de kunstenaars van Studio Drift, design-recensent Alice Rawsthornen het architectenbureau Stefano Boeri zijn dit jaar ambassadeurs.

Het thema van de DDW is dit jaar 'If Not Now, Then When?' - een knipoog naar het thema van vorig jaar, "'If not us, then who?".

De Dutch Design Week vindt plaats tussen 19 en 27 oktober en ontvangt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers.

Jurk van vezels uit koeienmest

Essaïdi werd bekend met enkele opvallende ontwerpen en uitvindingen. Zo ontwikkelde ze een jurk die gemaakt is van bioplastics en vezels uit koeienmest. Voor die uitvinding heeft ze de afgelopen jaren verschillende internationale prijzen ontvangen.

Andere uitvindingen van haar hand waren lichtgevende meelwormen, en een kogelwerend vest op basis van mensenhuis en spinnenzijde.