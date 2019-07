De Technische Universiteit in Eindhoven krijgt vanaf september een gloednieuw instituut voor kunstmatige intelligentie. De Eindhovense universiteit trekt daar 100 miljoen euro voor uit.

Ook worden er vijftig hoogleraren aangetrokken. Met het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (EAISI) moet het onderwijs en onderzoek op het terrein van kunstmatige intelligentie meer bekendheid krijgen. Dit geldt voor studenten, onderzoekers, het bedrijfsleven en geldschieters uit Europa, aldus Innovation Origins.

Volgens de TU/e is kunstmatige intelligentie steeds relevanter en veelbelovend. Het gaat er in de kern over dat software en machines zelfstandig problemen oplossen, zonder inmenging van de mens. Het is relevant voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onder meer autonoom rijden en zorgrobots.



Het nieuwe instituut krijgt een plek op de universiteitscampus. Details over de precieze invulling van het kenniscentrum worden de komende maanden bekend.