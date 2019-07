De Eindhovense SP-fractievoorzitter Murat Memis is woensdagavond onthaald in zijn thuisstad. Hij zat twee maanden vast in Turkije.

De Eindhovense SP-fractievoorzitter Murat Memis is woensdagavond teruggekomen in zijn thuisstad Eindhoven. Hij zat twee maanden vast in Turkije, waar hij werd verdacht van lidmaatschap van de PKK, een Koerdische beweging die op de terreurlijst staat. Hij werd dinsdag vrijgesproken en mocht terugkeren naar Nederland.



Woensdagavond landde hij, samen met SP-leider Lilian Marijnissen. In Eindhoven werd hij verwelkomd door gemeenteraadsleden en partijgenoten. "Tijdens deze moeilijke periode in Turkije voelde ik mij onmenselijk. Ik kon mijn mening niet uiten en was gebonden", liet Memis weten.



Memis' paspoort werd afgenomen en hij kon het land niet uit. Toch bleef hij in Turkije werken voor de SP. In Turkije hielp hij zijn fractiegenoten. "En morgen ga ik hier weer aan de slag voor de partij."

Marijnissen hoefde niet na te denken over bijstaan Memis

Lilian Marijnissen gaf aan dat ze niet hoefde na te denken of ze Memis bij zou staan in Turkije. Ze wilde er voor hem zijn als mens, niet als politica, liet ze weten. Ze werd vooraf nog wel gewaarschuwd om naar Turkije te gaan.

Volgens Marijnissen kan de vrijspraak van Memis andere Turkse Nederlanders helpen, die om hun kritiek op de Turkse overheid vastzitten in Turkije.