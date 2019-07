Het verscherpt toezicht op De Woenselse Poort aan de Boschdijk in Eindhoven is opgeheven.

De forensisch psychiatrische kliniek lag onder vuur door een aantal incidenten in 2016. Twee cliënten pleegden toen zelfmoord en drugsgebruik werd gedoogd.



De Inspectie van Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hebben onderzoek gedaan naar de kliniek op het terrein van GGzE. Bovendien zijn er aanbevelingen gedaan over hoe zaken verbeterd kunnen worden.

Het drugsgebruik is verminderd en de constructie van het personeel is aangepast. Daardoor heeft de kliniek volgens de inspectie weer voldoende grip op de zaak en is toezicht overbodig geworden.



Wel is er nog een vacature die niet is ingevuld en is de administratieve werkdruk nog te hoog. Daar moet nog aan gewerkt worden door De Woenselse Poort.