De Eindhovense gemeenteraad vergadert dinsdag niet in het stadhuis, maar in het Van der Valk-hotel aan de Aalsterweg vanwege 'klimatologische omstandigheden', meldt de gemeente.

Afgelopen dinsdag werd wel vergaderd in de raadszaal op het stadhuis, maar toen was het te warm in de zaal. Daarom wordt deze week eenmalig uitgeweken naar het hotel.

Het stadhuis wordt momenteel verbouwd. Het gebouw wordt veel energiezuiniger. Dat gebeurt onder meer met zonnepanelen, goede isolatie en het hergebruiken van materialen. Ook is er ruimte voor groen op het dak, en er is een waterberging, zodat water kan worden opgeslagen bij wateroverlast.



Dinsdag is de laatste keer dat de gemeenteraad bijeenkomt, voor het zomerreces begint.